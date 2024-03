Restyling Franchi | Nardella | “Bene l’estensione dei tempi fino al 2028 Non ci sarà incertezza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) “che il governo sia venuto incontro alla nostra proposta di tre mesi fa di allungare i termini dei lavori. Credo che questa norma, generale, valga per molti progetti che probabilmente in Italia non avrebbero raggiunto il termine del 2026. Nel frattempo, avevamo risolto anche questo problema, quindi siamo già partiti con i lavori sapendo di poter rispettare iper il 2026 e garantendo alla Fiorentina di poter giocare allo stadioper tutto il prossimo campionato. Diciamo dunque che questa novità serve a rafforzare il percorso perché la prossima amministrazione potrà tranquillamente considerare la possibilità di far giocare la Fiorentina alanche per il campionato 2025-2026, senza dover ricorrere ad uno stadio temporaneo”. Queste le parole del sindaco Dario, a margine di ...