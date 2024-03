Navalny | una morte non naturale

Migliaia di persone marciano nella neve, a Mosca, per l'ultimo saluto. Se Putin ha lasciato fare è perché la repressione è solo iniziata, e non ci saranno ... (huffingtonpost)

Gli arresti domiciliari in Italia per Ilaria Salis? «Questo dipenderà dal processo in tribunale, che è un organo indipendente. Questa signora è venuta in ... (open.online)