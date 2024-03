“Lo scoprirà questa sera” Grande Fratello | brutta notizia per Anita | l’annuncio di Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Manca poco alla fina del, quando si deciderà il trionfatore diedizione. Beatrice Luzzi è già in finale, dov’è volata grazie a percentuali regalatele dal pubblico. La concorrente è sempre stata la preferita e non ha mai perso a un televoto, battendo anche il record di nomination che era detenuto da Nikita Pelizon, vincitrice delVip 7. La concorrente ha vinto il televoto che l’ha fatta volare in finale superando il 60% delle preferenze del pubblico, mentre ora, candidato all’eliminazione, c’è un altro attore, Massimiliano Varrese, finito in nomination dopo le nomination del gruppo dei giovani. Il concorrente è finito al televoto eliminatorio la scorsa settimana ed è stato battuto dalla new entry Alessio Falsone. Leggi anche: “Non dovevi farmi questo”. ...