Il controverso rapporto tra Elon Musk e Sam Altman

(Di lunedì 4 marzo 2024) Vi ricordate di un film di animazione un po’ datato, che parlava di una volpe e di un cane che – per natura – erano condannati a essere avversari ma che, all’inizio, cresciuti insieme, puntavano a costruire una forte e solida relazione di amicizia. Il corso della vita ha smentito la promessa che, da cuccioli, si erano fatti Red&Toby – nemiciamici. Ed è un po’ quello che è successo a Sam. Due personalità che, sin dall’inizio, sembravano destinate a percorsi diversi e contrapposti l’uno all’altro. Ma che, per una sorta di ideale comune, avevano fatto convergere le proprie carriere nella fondazione di OpenAI come non-profit leader nella ricerca nel settore dell’intelligenza artificiale. Era il 2015 e i due si erano promessi fedeltà e visione comune. Sono bastati tre anni per far emergere la natura dell’uno e ...