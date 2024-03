Dalle pergamene dimenticate nuova luce sull’esilio di Dante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 – Due antichi documenti finora dimenticati gettanodi. Fino ad oggi quasi nulla si sapeva sulla vita e gli spostamenti dei familiari del poeta dopo la cacciata da Firenze. Nel loro ultimo libro, “di Shakespeare III. Come è duro calle” (Solferino), i due autori Rita Monaldi e Francesco Sorti hanno riportato alladuedatate 1306 e 1325 che in cui compare Jacopo Alighieri, uno dei due figli maschi del poeta, e fannosu una fase nascosta della vita degli Alighieri. Si tratta di due atti notarili in cui Jacopo appare nella funzione di syndicus (procuratore) in alcune trattative politico-diplomatiche in cui è coinvolto il comune marchigiano di Fermo. I due antichi documenti che ...