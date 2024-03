Chiara Ferragni a “Che Tempo che Fa” fa il record con 3 milioni di telespettatori | è la puntata più seguita di sempre

Le parole dell'influencer: "Si pensa che dietro ogni mossa ci sia una strategia. No, non è una strategia. È un po' triste" (golssip)

Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa non nasconde l’emozione, di tanto in tanto prorompe nella voce rotta o in una lacrima che asciuga con il fazzoletto. Come ... (tpi)