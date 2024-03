Cdp Business Matching | la nuova piattaforma digitale esordisce sul mercato britannico Evento a Milano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cassa depositi e prestiti (Cdp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Londra, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane-Ice Londra, l’Italian chamber of commerce and Industry for the Uk, Simest-Società italiana per le imprese all’estero, Confindustria e Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, organizza Italy meets UK,di lancio di Cdpsul. L’incontro si terrà alle 10.30 ora italiana, è possibile partecipare registrandosi a questo link. L’esplorerà le tendenze deldel Regno Unito e le nuove opportunità di scambio e collaborazione tra aziende italiane e locali, con focus sui settori innovativi. ...

