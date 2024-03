Automobili di Lucio Dalla | il concept album che conquistò gli anni ’70

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 4 marzo 2024) Life&People.it Un omaggio che coinvolge il cuore di tre generazioni di italiani, quello elargito da Le Teche Rai al cantautore bolognese con la riproduzione su RaiPlay delle sue ‘’: un programma manifesto della sua versatilità come artista e della Joie de vivre che ne caratterizzò la persona dietro i riflettori. Ironico, creativo ed imprevedibile, attraverso ‘conquisto l’Italia degli’70 con musica, sketch e improvvisazioni. Filo conduttore la passione dell’artista per i motori, tratto distintivo di tutta la sua carriera musicale. Le ‘’ die la passione per l’arte a tutto tondo Il programma ‘’ andò in onda nel 1977, come prodotto finale di un secolo che vide il progresso industriale ...