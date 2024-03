Viva Piedone | supereroe come Batman

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "Chi non è mai stato fan di Bud Spencer ha qualche problema. È stato infatti lui il primoinsieme a Terence Hill. Sia che fossero fuorilegge o poliziotti erano sempre dalla parte dei più deboli, erano i modernie Superman. E per noi ragazzi vedere quei film pieni di botte e risate è stato qualcosa di indimenticabile" Così l’ex Genny Savastano di Gomorra Salvatore Esposito, 38 anni, a Napoli sul set della serie Sky Original intitolata, racconta il suo personaggio di ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo, reso immortale da Bud Spencer conlo sbirro, film del 1973 firmato dal grande Steno. Nella serie in quattro episodi di 80 minuti diretta da Alessio Maria Federici (ancora non si sa la data della messa in onda), Esposito è Vincenzo Palmieri, ispettore di polizia che ...