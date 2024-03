Serie A | cambia ancora la panchina | è un eroe delle salvezze

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 1 marzo 2024) Situazione complessa per una squadra diA che tenta in tutti i modi di agguantare la salvezza. Nuovo cambio inper evitare laB. La zona retrocessione dellaA porta con sé i nomi di Salernitana, Cagliari e Sassuolo. Per la squadra campana la situazione sembra essere in totale affanno: con appena tredici punti collezionati in due vittorie e sette pareggi, le 17 sconfitte testimoniano un momento difficile da superare. Gli altri due club in zona retrocessione, ossia il Cagliari e il Sassuolo, invece, avendo a disposizione 20 punti a testa, possono ingoiare il boccone amaro e cercare la salvezza, considerando che ad esse si aggiunge anche il Verona, anch’esso a quota 20 punti. Importanti sviluppi emergono dalla sede del Sassuolo: in seguito al k.o. contro il Napoli, nel quale i neroverdi hanno ...