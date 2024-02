Omicidio di Bovolenta Sara Buratin uccisa a coltellate | Alberto Pittarello non si trova | i carabinieri a scuola a proteggere la loro figlia di 15 anni

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(PADOVA) - Quando ihanno capito chenon si riusciva are - nonostante il sospetto che il suo furgone fosse a 8 metri di profondità nel...

La mamma di Alberto: «Mai un litigio tra mio figlio e Sara»: Il sindaco di Bovolenta Anna Pittarello ieri sera 28 febbraio è andata a casa dei genitori di Alberto Pittarello per trasmettere la vicinanza del paese in un momento così delicato. «Li ho trovati ...padovaoggi

Alberto Pittarello aveva premeditato di uccidere Sara Le ferie, la telefonata alla suocera. Oggi recuperato il suo furgone: forse dentro c'è il suo cadavere: Lui si era preso un giorno di ferie, proprio il giorno in cui l'ha uccisa. Quella mattina poi ha chiamato la sua ex suocera per informarsi su chi c'è a casa. Sono troppi i dettagli che fanno pensare a ...msn

Omicidio Sara Buratin: gravi indizi e pianificazione dietro la tragedia: Un'analisi dettagliata degli eventi che hanno portato all'assassinio di Sara Buratin, esplorando l'ipotesi di premeditazione.newsmondo