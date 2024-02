L’appello Aiutate il sogno del Teatro di terra

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildicerca fondi per nascere. Un appello per completare la struttura di vicolo San Pietro 13c a Carrara, e completare il lavoro. Le mura dipaglia nate dalla passione per la recitazione sono lì ma rimangono incomplete. Mancano meno di 18 giorni alla chiusura del crowdfunding e la cifra non arriva a 2mila euro ma l’obiettivo sono 6mila. L’ideatrice del progetto Soledad Nicolazzi ce la sta mettendo tutta, tra eventi, serate e fiabe cantate. Prova ad accendere una nuova luce apuana, quella che manca: unnato per il popolo "dove proporre attività alla città come spettacoli, laboratori e incontri sull’ambiente – spiega l’attrice, regista e formatrice teatrale – , un luogo nuovo nato dalla". "Stiamo cercando un’impennata delle donazioni perché anche raggiungendo i 6mila ...

