I blush preferiti dalle star | per un effetto sculpting da red carpet

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 29 febbraio 2024) C'è chi li preferisce in crema, chi li ama in stick e chi compatti: qualunque sia il finish e la texture, le, in ogni caso, alnon rinunciano. Capaci di donare un’aria fresca e sana al volto in un solo gesto, ecco gli alleati di bellezza che le celeb più cool hanno nella loro pochette make-up