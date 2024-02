ATP Acapulco | Flavio Cobolli esce di scena a testa alta contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una partita da cui imparare qualcosa.dididell’ATP500 di(Messico)il greco(n.12 del ranking). Il tennista romano si è dovuto arrendere sullo score di 6-3 7-6 (6) e il rammarico c’è per come abbia giocato soprattutto il tie-break, trovandosi avanti di due mini-break (5-2). In quel momento è mancata concretezza e la maggior esperienza diha fatto la differenza. Sarà quindi l’ellenico ad affrontare l’australiano Alex de Minaur (n.9 del mondo) nei quarti di. Percomunque la soddisfazione di un percorso ...

