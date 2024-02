Studenti manganellati Parlano i prof

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un nutrito gruppo di docenti del liceo Forteguerri di Pistoia esprime sconcerto e riprovazione per i gravi fatti di Pisa e Firenze. "Come docenti, chiamati ad educare i giovani ai principi democratici della Costituzione e ai valori della cittadinanza libera, consapevole e critica, non possiamo che guardare con sgomento a questa gratuita ed inutile violenza – scrivono –: si è persa un’occasione di ascolto e dialogo. Il nostro non è evidentemente ‘un paese per giovani’: trascurati, marginali, ignorati e censurati. Come cittadini siamo preoccupati per questa degenerazione del confronto democratico. E vogliamo dire ai nostri figli eche siamo in pena, per loro e con loro, e che non resteremo in silenzio, ma vigileremo, e ci batteremo, affinché questi fatti non si ripetano".