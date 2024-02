Non le solite ballerine 5 alternative ai modelli più classici

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La primavera segna il ritorno trionfale dellenel guardaroba di stagione. Rinnovate grazie a dettagli originali che sfidano le convenzioni, queste scarpe senza tempo si sono trasformate in veri e propri statement di stile. Dimenticate il design tradizionale ricco di pregiudizi e vittima di cliché: quest’anno le2024 si tingono di colori vivaci, si arricchiscono di dettagli sorprendenti e si adattano a ogni situazione. Conquistando anche i più scettici. Tra le tendenze più audaci troviamo pattern inaspettati, lacci avvolgenti, paillettes, pellami lavorati e non solo. Ecco le 5 varianti che hanno rivoluzionato il concetto di, trasformandole in una delle It Shoes più amate della primavera estate ...