L’Inter ipoteca lo Scudetto | battuta l’Atalanta 4-0 | + 12 sulla Juve

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 - Il 27 aprile di due anni fa un recupero di campionato costò caro al, il teatro era il Dall’Ara di Bologna dove Radu si fece sfuggire una rimessa laterale di Perisic e a fine anno il Milan vinse lo. Stavolta è andata diversamente, perché a San Siro i nerazzurri hanno dominatonel recupero della ventunesima giornata, liquidandola con un sonoro 4-0. Ha aperto Darmian nel primo tempo, dopo gol annullato alla Dea per un tocco di braccio di Miranchuk, poi straordinario Lautaro, gol di sinistro pregevole, mentre nella ripresa tris di Dimarco, su errore dal dischetto del numero dieci, e poker di Frattesi. Vola definitivamenteche lascia laa dodici lunghezze in classifica e di fattola seconda stella sul petto. E’ fuga. ...

