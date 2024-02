Basket serie A2 Rbr | test con Faenza A Desio sarà esodo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In vista della trasferta didi domenica, la tifoseria organizzata riminese si sta mobilitando in massa. Il Barrio organizza infatti dei pullman e raccoglie ani. La partenza è prevista per mezzogiorno di domenica 3 marzo dal parcheggio dei sindacati e il costo complessivo (biglietto più viaggio in pullman) è di 40 euro. Per le iscrizioni è possibile contattare il numero 3517332856. Intanto quella di oggi è una giornata piena per il mondo Rbr. In mattinata gran finale del torneo delle scuole superiori in un Flaminio presumibilmente gremito. L’evento, chiamato ‘Be5Cool’, è inserito nel progetto ‘Rbr High five school’ e prevede per le 9 la finale femminile tra i licei Serpieri e Einstein, mentre alle 11 il Valturio aspetta Belluzzi o Da Vinci. Nel pomeriggio, infine, allenamento congiunto tra RivieraBanca e Blacks...

