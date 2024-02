Un testa a testa tra fiele e miele Il voto in Sardegna letto da D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lezione sarda ed effetti politici. Unu pagu fele amargurat meda mele, un pò difa amaro il, dice un proverbio sardo che s’attaglia al risultato erale bifronte della, in bilico ora dell’uno ora dell’altra dei due principali candidati: Paolo Truzzu per il centrodestra e Alessandra Todde per l’alleanza Cinque Stelle-Pd. Unconclusosi al fotofinish con la vittoria di Todde. Gli scenari sono in continua evoluzione, ma il quadro degli stress test dei protagonisti è già delineato. Per Giorgia Meloni, la lezione sarda prescinde daldisgiunto che ha tradito il candidato Paolo Truzzu imposto dalla premier ed evidenzia l’urgenza della svolta politica da imprimere a Fratelli d’Italia e al governo. Una ...