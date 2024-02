Multa dei Nas al Comune | mancano i cartelli vietato fumare

Firenze, 15 febbraio 2024 - senza patente non si ferma all’alt della Polizia Municipale, ma gli agenti lo rintracciano e per lo scooter ista scatta il foglio ... (lanazione)

I capannisti in assemblea: Smontare i capanni entro 31 aprile, per evitare multe fino a 10mila euro: Per i capanni balneari di Ravenna le ore sono contate. Un’ordinanza impone di liberare lo spazio demaniale sopra il quale sorgono quelle strutture che non sono in regola con la concessione. Da decenni ...ravennawebtv

Si allenta stretta sui neopatentati. Guida col cellulare, confermata sospensione della patente ma multe meno salate del previsto: Si allenta la stretta del Codice della strada su neopatentati e guida con il cellulare. L’esame in commissione alla Camera ha confermato la sospensione della patente per chi usa il ...motori.ilmessaggero

Fortore, strade e sicurezza: stretta dei carabinieri, scattano multe e sequestri: Nel corso dei controlli stradali, i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni hanno fatto scattare 12 multe per infrazioni del codice della strada, per un importo totale di 3.821 ...ilmattino