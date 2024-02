Madame Web | un blooper diventa virale | ma per i fan non è un errore

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alcuni spettatori affermano di aver individuato un clamorosoinWeb Dopo il crollo al box-office diWeb, la discussione intorno al film Sony non si placa e stavolta pare abbia preso di mira un "" contenuto nel film che per gli spettatori non sarebbe affatto uno sbaglio. Un utente su X ha postato una clip diWeb che mostra la Cassandra Webb di Dakota Johnson che cerca freneticamente di salvare la vita di un collega paramedico. Tuttavia, nella clip di cinque secondi, il fan afferma che un microfono sia rimasto nell'inquadratura mentre la macchina da presa si sposta su Cassandra. "Non è un" Alcuni fan concordano sul …

Marcello Lippi: "Adesso vinco io" - Eventi cinematografici in programma oggi in diverse sale della Toscana: Marcello Lippi presenta "Adesso vinco io" all'ASTRA, seguito da proiezioni di film come "Dune" e "La zona di interesse". In altre sedi, eventi dedicati a Bob Marley e proiezioni di "Madame Web".lanazione

Madame Web, il flop di critica e box office: ecco cosa ha detto Dakota Johnson: Come riportato dal New York Post, Madame Web ha segnato il peggior esordio di sempre per un film dell’universo di Spider-Man della Sony Al momento Madame Web non si è rivelato un successo al ...tg24.sky