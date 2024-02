"Lo sport è per noi uno stile di vita"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024)ivertirsi. Questa parola non esiste, eppure riesce a sintetizzare ciò che vorremmo arrivasse a chi leggerà il nostro articolo. Sì, perché essa è l’unione di due parole -e divertirsi - che secondo noi dovrebbero stare sempre vicine. Per noi, infatti, loè unodi: grazie ad esso abbiamo la possibilità di metterci in gioco, combinando il divertimento alla conoscenza di cose nuove. Quasi la totalità dei ragazzi della nostra classe pratica unoe, dopo aver risposto ad un breve sondaggio in classe, tutti siamo giunti alla consapevolezza che esso è parte integrante delle nostre vite e sarebbe molto difficile immaginare le nostre giornate senza. Ci sonodi squadra, come il calcio e la pallavolo, che permettono ai giocatori di ...