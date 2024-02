Elezioni in Sardegna | i voti e le percentuali dei partiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – Il centrosinistra si rimette in carreggiata. Il Pd è il partito che finora (mancano ancora all’appello i dati di 22 sezioni) ha ottenuto il risultato migliore alleregionali in: col 13,8% (sulle 1.822 sezioni che hanno completato lo spoglio) e oltre 94 mila, i dem fanno meglio (per un pelo) di Fratelli d'Italia, che arriva al 13,6% (con quasi 93 mila). E nell'isola mettono a segno il risultato migliore mai ottenuto alle regionali, una vittoria che ha un nome e un volto: Alessandra Todde, imprenditrice sarda, classe 1969. Per la Lega, invece, è stato un flop, specie rispetto alledi cinque anni fa: ora il partito di Salvini sfiora appena il 3,8%, pari a 25.589, trema il fortino Meloni. Il ...