“Costretti a farlo” Grande Fratello | Beatrice in finale | prende arco e frecce e massacra gli inquilini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024)Luzzi è la prima finalista del2023. L’attrice conosciuta dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Eva Bonelli nella soap di Canale 5 Vivere, ha conquistato laottenendo percentuali bulgare. Il 73% del pubblico a casa ha votato per lei confermando quanto ormai chiaro fin dall’inizio del reality show, ovvero che la concorrente è la preferita di questa edizione. Il pubblico ha dovuto scegliere tra l’attrice e i componenti del resto del gruppo, quello con cuiha avuto diverse liti e problemi nel corso di questi mesi: Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. I quattro erano arrivati al televoto dopo le nomination deglidella casa, convinti di essere chiamati a scegliere qualcuno da far uscire dalla casa e non il ...