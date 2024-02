Atomic Heart | Trapped in Limbo | la recensione del DLC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’uscita, esattamente un anno fa, dirappresentò un momento divisivo per la stampa di settore. Tra chi elogiava pubblicamente l’ultima fatica Mundfish e chi la criticava aspramente, il prodotto dello studio moscovita ha beneficiato di un boost pubblicitario andato ben oltre le sue innegabili qualità. A ben 12 mesi dal day one, ci troviamo a mettere le mani suin, secondo DLC, in ordine cronologico, di. I ragazzi di Mundfish spingendo l’acceleratore sul surrealismo, ci regalano un prodotto atipico, capace di rivoluzionare, non esattamente in bene, il gameplay della loro opera prima. Ma scopriamone di più, con la nostradiin ...