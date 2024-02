Malore fatale durante la lezione in classe | muore professore 59enne

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 Dopo quello che ha colpito un medico 57enne una settimana fa, ancora unper un uomo salentino. Questa volta la tragedia si è consumata in una scuola in provincia di Roma e ha colpito Antonio Negro,di 59 anni, originario di San Cassiano, ma da anni residente a Genazzano, in provincia di Roma. L’uomo ha accusato ununaine purtroppo ha perso la vita davanti agli occhi increduli dei suoi studenti. Il dramma si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 24 febbraio, all’interno del Liceo Elio Luzzati di Palestrina.a scuola, la ricostruzione dell’accaduto Secondo i racconti di alcuni testimoni il docente è uscito dalla ...

