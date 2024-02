Il Sassuolo rischia la Serie B! La scelta su Dionisi e l’esonero

Sassuolo contestato, Dionisi rischia e il nome del sostituto: il crollo dopo le vittorie su Juve e Inter

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ila settembre ha battuto l’Inter, poi si è ripetuto appena due volte e orala retrocessione. La società ha scelto cosa fare col tecnico, che era già dato a rischio. NUOVO KO – Ilrompe gli indugi, a poche ore dalla sconfitta pesantissima al 94? per 2-3 contro l’Empoli. La decisione della società, riportata da Gianluca Di Marzio, è di esonerare l’allenatore Alessio. I dirigenti passeranno tutta la notte a cercare un sostituto, al momento non c’è ancora un nome. In stagione ilha vinto solo cinque volte: dopo le due con Inter e Juventus di fine settembre ne sono arrivate appena due, all’andata con l’Empoli e un mese fa con la Fiorentina. Quella che sarà l’ultima di. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Salernitana, Liverani a rischio esonero dopo sole due giornate. Anche Dionisi in bilico col Sassuolo: pronti Ballardini o Semplici: Il Sassuolo è diciassettesimo a 20 punti, gli stessi del Verona, e rischia seriamente di retrocedere in Serie B. Per questo, il futuro del tecnico toscano è in bilico e riflessioni importanti verranno ...ilmessaggero

Esonero Dionisi: è arrivata la decisione del Sassuolo: Esonero Dionisi: è arrivata la decisione del Sassuolo dopo il pesantissimo KO interno nello scontro salvezza con l’Empoli La panchina di Dionisi è sempre più a rischio. Dopo il KO con l’Empoli, ...calciomercato

Sassuolo, dionisi rischia l'esonero: ore di riflessione: La sconfitta casalinga contro l'Empoli, la quindicesima stagionale, unita al diciassettesimo posto in coabitazione col Verona (che però deve ...sportmediaset.mediaset