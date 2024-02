Carlos Augusto | «L’Inter oggi ha dimostrato una cosa! Complimenti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha fatto un’ottima partita in Lecce-Inter, contribuendo in maniera netta e decisa al grande poker del Via del Mare. La sua soddisfazione dal post partita di Inter TV. CHE SUCCESSO! –è molto contento per quanto fatto in Lecce-Inter 0-4: «Sono contento per il clean sheet che abbiamo fatto, ha aiutato in questa partita. Credo che significhi maturità, ma io voglio fare ia quelli che sono in panchina e giocano poco.abbiamola forza del gruppo, abbiamola forza dello spogliatoio e di continuare a far bene in questa stagione. Caratteristica dove sono migliorato? Devo crescere ancora tanto, però nella fase difensiva ho imparato tanto. A Monza ho fatto pure il terzo in Serie B, voglio ...