Calcio | De Rossi | ' Brighton? De Zerbi è un genio'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ilagli ottavi di Europa League? Deè un, ha portato qualcosa di totalmente nuovo ed è uno dei pochi. Ho massimo rispetto per lui". Queste le parole di stima di Daniele De, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di campionato con il Torino a proposito di Roberto De, attuale allenatore delche affronterà i giallonegli ottavi di finale di Europa League. "Quando mi hanno chiesto la squadra che avrei voluto evitare ho risposto il. E' una partita aperta, complicata da preparare. Ilfa male a tante squadre, voglio bene a Dee lo stimo. Mi ha messo a disposizione i suoi allenamenti, i dati, le conoscenze, anche una parola ...

De Rossi: «De Zerbi è un genio. Le nostre figlie guardano insieme le partite della Roma»: Il tecnico della AS Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Torino: «Mi hanno chiesto la squadra che non vuoi e ho risposto il Brighton. Fa male a tante big in Inghilterra, è un ...leggo

De Rossi e De Zerbi, le figlie Gaia e Elisabetta escono insieme a Londra: «Guardano le partite della Roma»: Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, amici contro. I due allenatori, rispettivamente alla guida di AS Roma e Brighton si sfideranno negli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico dei gialloRossi ...leggo

De Rossi: «Il Torino è la peggior squadra da affrontare dopo 120' in Coppa. Il Brighton De Zerbi è un genio»: Daniele De Rossi si approccia alla partita contro il Torino con la consapevolezza ... ma che hai cambiato nel riscaldamento e nella preparazione che partite così forti Nel Calcio ci sono anche gli ...ilmessaggero