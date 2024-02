VIDEO – Lecce-Inter | l’ultimo precedente | vittoria in extremis!

Lecce-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento a, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 18 contro i salentini. Nelgiocato tra le due squadre allo stadio Via del Mare e risalente all’agosto 2022, con unain extremis.si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate al Via del Mare, il 13 agosto 2022, è arrivata unaper 1-2 in favore dei nerazzurri. Una sfida al cardiopalma, aperta dopo soli due minuti dal primo gol dal ritorno di Romelu Lukaku, ma pareggiata nella ripresa dai padroni di casa con la rete di Ceesay. A ...