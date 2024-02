Traffico Roma del 24-02-2024 ore 13 | 30

Blocco traffico a Roma: domani 25 febbraio stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Luceverdecode sulla diramazione dinord per lavori tra Castelnuovo di Porto il grande raccordo anulare In quest’ultima direzione rimaniamo sulla diramazione dinord per ricordare la chiusura fino alle 21 di questa sera della rampa in entrata dello svincolo di Settebagni in direzione del grande raccordo anulare riaperta alvia di torricola possibili rallentamenti in via Bevagna provincia di dente avvenuto all’altezza di via Flaminia confermata per danni alla sede stradale la chiusura di viale dell’Università all’altezza di viale di Castro Pretorio in direzione Viale Ippocrate per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it velor è tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...