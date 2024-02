Novara: “Il genitore non è l’amico o il confidente. Solo una società narcisistica, emotiva ed effimera può costruire un’immagine da rotocalco”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 24 febbraio 2024) In una vita costellata di ostacoli, il vero insegnamento si cela proprio nel fallimento: un concetto che impariamo fin dalla tenera età. Come trarre insegnamento dai nostri errori? In che modo impiegare le nostre risorse? E quanto incide la guida genitoriale nelle scelte che compiamo? L'articolo .