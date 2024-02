Draghi all'Ecofin: l'Ue non sta al passo. "Dovremo investire somme enormi in tempi brevi"

(Di sabato 24 febbraio 2024) "L'ordine economico globale in cui l'Europa ha prosperato è scosso, servono 500 miliardi all'anno" dice l'ex presidente della Bce ed ex premier, prima del confronto con i ministri delle Finanze europei a Gand

Tutti i governi, fino a non molto tempo fa, nutrivano grandi aspettative sulla globalizzazione , intesa come integrazione dinamica dell’economia mondiale. Si ... (formiche)

"Non mi riferisco solo al denaro pubblico, ma anche al risparmio privato" dice l'ex presidente della Bce ed ex premier, prima del confronto con i ministri ... (huffingtonpost)

Gand, 24 feb. (askanews) – L’Ue deve decidere “ azioni coraggiose ” per finanziare gli investimenti di cui c’è bisogno per la transizione verde e digitale, ... (ildenaro)

Draghi all'Ecofin: servono azioni coraggiose per investimenti Ue: Gand, 24 feb. (askanews) - L'Ue deve decidere 'azioni coraggiose' per finanziare gli investimenti di cui c'è bisogno per la transizione verde ... notizie.tiscali

Draghi: profondi cambiamenti richiedono enormi investimenti: Rai ed i suoi 793 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... rainews

Draghi all'Ecofin: l'Ue non sta al passo. "Dovremo investire somme enormi in tempi brevi": "L'ordine economico globale in cui l'Europa ha prosperato è scosso" dice l'ex presidente della Bce ed ex premier, prima del confronto con i ministri ... huffingtonpost