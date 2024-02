Brutto infortunio per Gabri Veiga con l'Al Ahli: più di due mesi di stop

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non sta andando benissimo l'avventura diin Arabia Saudita. Il trequartista spagnolo ha firmato in estate con l'Al-,...

Calciomercato Milan , brutto infortunio per Callum Wilson, attaccante del Newcastle cercato dai rossoneri in chiave mercato Rischia di finire anzitempo la ... (dailymilan)

Sofia Goggia è forte, coraggiosa e determinata, ma l’ infortunio subito non è stato affatto una passeggiata e la riabilitazione , purtroppo, non è da meno. La ... (iodonna)

Torino, infortunio al bicipite femorale destro per Tameze: non ci sarà contro la Roma: Adrien Tameze salterà la gara contro la Roma in programma lunedì alle 18:30. Il calciatore del Torino si è fermato durante l'allenamento di ieri e Juric non lo porterà nella trasferta dell'Olimpico. U ... forzaroma.info

Francia-Italia - Italia, il XV per la Francia. Quesada: "Ci aspetta una gara fisica": Pronti a subentrare dalla panchina – insieme all’esordiente Canali – Lucchesi, Spagnolo, Ferrari – quest’ultimo al rientro dopo l’infortunio – Zambonin, Zuliani, Varney e Marin che torna in lista gara ... eurosport

Sci Alpino, Mikaela Shiffrin annuncia la data del rientro: Ma la data del rientro di Mikaela Shiffrin non sarà quella: dopo il brutto infortunio patito a Cortina, c’è bisogno di qualche giorno in più per lei. Con la rinuncia alle gare di Kvitfjell, la sfida ... tag24