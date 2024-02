Basket C donne Vis Rosa passa a Castelfranco

Basket femminile. Vis Rosa brilla con le Esordienti. Battuta la Fortitudo Bologna

(Di sabato 24 febbraio 2024) Torna in campo la serie C Visgriffata Istituti Polesani, dopo il rinvio della partita di sabato scorso contro la Vis Trebbo (ancora a data da destinarsi). Sul campo diEmilia riparte con una vittoria il cammino delle nostre ragazze. Partita mai in discussione indirizzata nel primo quarto e poi gestita senza troppi problemi. Alcuni acciacchi hanno condizionato la preparazione a questa sfida ma le ragazze di coach Vaianella hanno comunque giocato una partita matura, meritando la vittoria e continuando la corsa ai playoff. Oggi al Palapalestre arriva il CMP Bologna. Palla a due alle 20.45.EMILIA-ISTITUTI POLESANI VIS60-66 Parziali: (12-23;28-39;38-51) Istituti Polesani Vis: Borghi 4, Colombani 7, Targa 15, Colantoni 2, Conti, Loiacono 10, Dentamaro 2, ...