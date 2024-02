Valter Caiumi | Confindustria alleata con scuola e università per formare i giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024), presidente diEmilia, quanto incide la spinta dell’industria per Modena al settimo posto nella qualità della vita? "Una spinta importante viene data dalla manifattura, che di questa terra è anche una espressione culturale e non solo industriale. La manifattura, inoltre, innesca e sostiene un’ intera filiera di servizi che orbita intorno ad essa. Modena ora poggia su un tessuto imprenditoriale forte la cui nascita è datata già nel Dopoguerra. Qui contiamo su una ventina di filiere industriali importanti strettamente connesse con l’interà società". Anche con l’? "Certo, da quando è nataEmilia che riunisce Bologna, Modena e Ferrara, abbiamo intensificato i rapporti di collaborazione con le tre. Ma ciò vale anche per le ...