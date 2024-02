Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/02/24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Allora, adesso voi mi fate uno speciale diin fascia non protetta, una striscia anche solo di un minuto una volta passata la mezzanotte, perché io DEVO sapere cosa caspita colleziona Orfeo Goldin. Ma che modo è, stare lì mezz’ora a parlarne, alimentare la nostra curiosità, parlare di cose ‘strane da collezionare‘, cose che ‘non si possono dire alle tre del pomeriggio‘, e poi non farci capire niente, non farci manco vedere il labiale bippato che avremmo potuto debitamente interpretare utilizzando i più sofisticati strumenti tecnologici a nostra disposizione. Tipo che nella mia testa ora io immagino casa di Orfeo con uno scaffale pieno di preservativi usati/vibratori/peli pubici e robe analoghe, alla fine a non dirlo hanno pure ingigantito la cosa perché adesso noi possiamo pensare di tutto e magari qualcosa di ancora più scioccante di ciò ...

