Ultime Notizie Roma del 22-02-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La corte suprema dell’Alabama stabilito che gli embrioni congelati siano da considerare a tutti gli effetti esseri umani il pronunciamento della corte ha scosso gli Stati Uniti Infatti la prima volta che un tribunale statunitense riconosce diritti tutela di embrioni entro le prime 8 settimane dopo il concepimento via libera definitivo dall’aula del Senato al Decreto milleproroghe il Senato Infatti confermato la fiducia al Governo con 93 voti favorevoli 71 contrari e 1 astenuto il decreto varato dal Consiglio dei Ministri 28 dicembre viene così convertito in legge il provvedimento contiene le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici ma anche un uomo rude radiale per i funzionari della pubblica amministrazione e la rottamazione quater il ...