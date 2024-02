Torino-Lazio 0-2 LIVE | espulso Gila

Diretta Torino - Lazio (0-1) Serie A 2023

(Di giovedì 22 febbraio 2024) All’Olimpico, il match valido per la 21° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 21° giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Torino-Lazio le pagelle e il tabellino della partita . Recupero della 21a giornata della Serie A: in campo Juric vs Sarri, vediamo com’è andata. Recupero ... (sportnews.eu)

Torino-Lazio è una gara valevole come recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A. Arbitra La Penna, assistito da Scatragli... (calciomercato)

DIRETTA - Torino-Lazio 0-2, biancocelesti in inferiorità: espulso Gila: All.: Sarri. 71' Contropiede della Lazio con la ripartenza di Isaksen, il danese però viene bloccato e atterrato da Lovato. C'è il giallo per il difensore del Torino. 65' Cartellino giallo per Mario ... lalaziosiamonoi

LIVE Torino-Lazio 0-2 (79') - Lazio in dieci al 79': SECONDO TEMPO 33' Zapata salta Gila che lo stende al limite, fallo e secondo giallo, ma si lamenta il Toro perché chied eil rigore. che non c'è però. 31' Gendouzi ... torinogranata

DIRETTA - Torino-Lazio 0-2, ammonito Lovato. Cambio in attacco per Sarri: 71' Contropiede della Lazio con la ripartenza di Isaksen, il danese però viene bloccato e atterrato da Lovato. C'è il giallo per il difensore del Torino. 65' Cartellino giallo per Mario Gila, che ... lalaziosiamonoi