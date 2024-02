Inter | l’eroe per caso Arnautovic | la redenzione L’infortunio di Thuram è una chance da sfruttare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Mattia Todisco MILANO L’esultanza di Markodopo il gol vittoria con l’Atletico Madrid è arrivata con qualche secondo di ritardo. L’attaccante austriaco non ha fatto in tempo a scatenare la sua gioia che è stato sommerso dall’abbraccio di tutti i compagni, quelli presenti in campo e gli altri in panchina. Solo una volta uscito dal mucchio selvaggio si è rivolto verso la Curva Nord e ha lanciato un urlo liberatorio. La rete scaccia-incubi è unadai “peccati“. Aveva sbagliato diverse occasioni, una replica di precedenti partite nelle quali gli era già capitato di mancare il bersaglio. Tanto che, lo scorso fine settimana, ha salutato il suo gol contro la Salernitana rivolgendosi al cielo. Come a dire: finalmente. Perché sì, gli errori sotto porta quest’anno ci sono stati, ma alla fine i numeri dell’austriaco non sono così ...