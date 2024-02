Inferno a Valencia | grattacielo avvolto dalle fiamme | decine di persone intrappolate VIDEO

Inferno a Valencia, incendio in un grattacielo di 14 piani: fiamme anche nel palazzo accanto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un incendio di proporzioni apocalittiche ha divorato undi 14 piani a, in Spagna, la sera del 22 febbraio. Le, alimentate da raffiche di vento impetuose, si sono propagate con rapidità fulminea dal quinto piano, dove si presume sia divampato il rogo, all’intera struttura, devastandola completamente. Un’ora dopo, l’incendio ha raggiunto anche L'articolo proviene da Il Difforme.

