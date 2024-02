Il primo allunaggio di Intuitive Machines, stasera in diretta streaming e su tivùsat

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La NASA ha confermato che il tentativoda parte del lander Odysseus disarà trasmesso indai canali di NASA TV, insu YouTube e il sito ufficiale NASA, ma anche via TV, in Italia sul canale NASA 4K di....

Nasa, la sonda privata Nova-C pronta ad atterrare sulla Luna: Gli Usa e la Nasa si preparano al ritorno sulla Luna dopo 52 anni. Pronta allo sbarco la sonda Nova-C della privata Intuitive Machines. lettera43

Il lander privato Odysseus è in orbita attorno alla Luna: Si tratta di un momento cruciale per la missione in vista della vera sfida dell'allunaggio, Finora l'obiettivo è stato mancato dalle precedenti missioni private, ovvero da Peregrine dell'americana ... ansa

Una sonda sulla Luna, la prima dai tempi della missione Apollo: Il tentativo di allunaggio è previsto per oggi alle 16:49 a Houston, in Texas, dove è allestita la sala di controllo. metronews