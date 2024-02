Chi è Berndt Reichart | ospite di De Laurentiis per Napoli-Barcellona | un segnale fortissimo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il CEO di A22, la società che tira i fili della Superlega, seduto accanto al presidente in tribuna è un'immagine che non passa inosservata per diverse buone ragioni: Denon ha mai nascosto simpatia verso idee rivoluzionarie e di riforma dell'attuale sistema monopolista, in Europa come in Serie A.