 Si apre voragine in strada al Vomero | inghiottite due auto con due persone a bordo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Ancora un cedimentole importante a Napoli, il terzo nel giro di meno di un mese. Alle cinque di questa mattina, una grossasi è aperta nel mantole di via Morghen, angolo via Bonito, nel quartiere collinare del. Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito; duesono state portate in salvo e non hanno riportato gravi conseguenze; ancora in corso il recupero delle. Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, e nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire è stata quindi interrotta la fornitura di acqua. Sgomberato uno stabile con 20 famiglie in via Morghen vicino alla. In via Kerbaker, a valle rispetto al ...