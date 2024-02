Mare fuori | L’amore non va in vacanza o Chi l’ha visto? La tv del 21 febbraio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Perché Sanremo è Sanremo”. Da più di settant’anni il Festival rappresenta il nostro Paese, la nostra storia e il nostro carattere nazionale. Ogni anno, l’Italia intera si ferma di fronte ad un evento così popolare da esser diventato un fenomeno mediatico. Il documentario racconta una storia fatta di grandi sorprese, di forti scandali, di enormi successi, di un evento drammatico, di pesanti polemiche, di grandissimi ospiti noti in tutto il mondo, di bellissime canzoni e di messaggi alla Nazione. RaiDue alle 21.20 proporrà la serie “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La testa della lepre” e “Ragione o sentimento”. Nel primo, Rosa rifiuta la presenza di Carmine e Cardio si avvicina ad Alina. Pino comincia a lavorare in un canile mentre ...