Gudmundsson Juve | il Genoa fissa il prezzo | l’idea di Giuntoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lavuoledele la carta per abbassare le pretese potrebbe essere Barrenechea Lavuoledele la carta per abbassare le pretese potrebbe essere Barrenechea. L’argentino potrebbe diventare una carta preziosa da giocare nell’ambito dei discorsi col club ligure per Albert. Lantus lo segue e l’ha messo nel mirino da diverso tempo. L’islandese piace parecchio e il centrocampista argentino potrebbe permettere di abbassare la richiesta iniziale di 30 milioni. Un possibile incastro di mercato da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Lo scrive Tuttosport.

Serie A, Napoli - Genoa 1 - 1. Ora in campo Verona - Juventus 2 - 2. DIRETTA: All.: Allegri leggi anche Bonucci fuori rosa alla Juve, ex bianconero rinuncia ad azione legale La ... Badelj (46' st Strootman), Frendrup, Martin; Retegui (29' st Ekuban), Gudmundsson (37' st Vitinha).

Inter in fuga: 4 gol alla Salernitana e +10 sulla Juve che oggi va a Verona. In campo anche Napoli e Atalanta: Inter " Salernitana 4 - 0, Inzaghi scappa a + 10 sulla Juve: "Abbiamo un ritmo altissimo, ma non è ... Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup e Messias in mediana, Retegui e Gudmundsson coppia ...

Serie A 2023 - 24, la classifica degli assist. Giroud è il nuovo re dei rifinitori: ... e Matteo Ruggeri dell'Atalanta, Kvaratskhelia e Politano del Napoli, Rabiot della Juve, ...Fiorentina 2 Ilario Monterisi Frosinone 2 Matías Soulé Frosinone 2 Reinier Frosinone 2 Albert Gudmundsson ...