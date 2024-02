Draghi e Milei | due scommesse una sola vincente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quasi come una involontaria botta e risposta, la scorsa settimana Marioe il temerario Javierhanno efficacemente rappresentato due visioni dello sviluppo economico piuttosto antitetiche

Milei dice anche cose giuste: Sono – confesso – piuttosto affascinato da Javier Milei, e prevengo la stanca accusa che mi verrà rivolta: ecco il vecchio comunista che, come ogni neofita, abbraccia il mercato e l'anarco-capitalismo ...

La Chiesa tiene in piedi Milei: R. Milei è venuto a Roma per firmare l'armistizio con Bergoglio. Non si governa l'Argentina senza avere l'appoggio del Papa argentino. L'Argentina è un paese profondamente religioso, imbevuto di una ...