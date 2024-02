Chi eleggeranno i sardi Elezioni | la profezia di Ghisleri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Manca solo una manciata di giorni alleregionali in Sardegna. La tornata elettorale darà importanti indicazioni sull'orientamento degli elettori. E le continue fibrillazioni dei partiti lo dimostra. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "Tagadà" in onda il 21 febbraio su La7. In collegamento c'era Alessandra, direttrice di Euromedia Research, che fa la suasu chi diventerà governatore regionale. "Ihanno letto i sondaggi e quello che dice Bersani nelle cui parole c'è tutto il sentimento sardo per il territorio - ha detto- È una terra amatissima e difesa dai propri abitanti e non vogliono le liti che vengono da Roma. In questo il centrodestra si è ferito da solo soprattutto quando c'è stata la lite tra Solinas e Truzzu. Il ...