BigMama farà un discorso all’ONU contro il body shaming

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo Sanremo,vola oltreoceano: domani, 22 febbraio 2024, la rapper di Avellino sarà ospite al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York per tenere unile il bullismo. L’evento si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa ‘Le arti per la cittadinanza globale’ all’interno della conferenza internazionale Global Citizens Model United Nations, promossa dallo United Network, organizzazione del Dipartimento di Global Communications dell’ONU. Qui, al secolo Marianna Mammone, porterà i temi che più le stanno a cuore all’interno di una tema ‘Crescere e guardare al futuro’. La cantante parlerà davanti a una platea di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni portando la sua esperienza di vita personale, segnata anche da ...