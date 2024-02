Maria De Filippi e i fiori all' ex moglie di Costanzo | chi è Flaminia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stasera su Canale 5, in seconda serata, andrà in onda Dedicato a Maurizio, un tributo sincero a un'icona del piccolo schermo italiano scomparsa quasi un anno fa che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di milioni di persone. La serata evento, condotta da Fabio Fazio eDe, sarà un'occasione emozionante per onorare la memoria di una figura tanto amata dal pubblico italiano. Tra i partecipanti all'evento, vi saranno nomi illustri del mondo dello spettacolo; nelle prime file del teatro Parioli-insieme a Saverio e Camilla, familiari e amici stretti del defunto giornalista (assente Pierluigi Diaco: snobbato?). I primi posti, infatti, sono stati riservati a numerosi ospiti, inclusi parenti e amici, tutti riuniti per rendere omaggio a Maurizio ...